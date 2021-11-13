Владимир Путин заявил о непричастности России к ситуации с мигрантами в Белоруссии

Москва, 13 ноября. Западные страны необоснованно пытаются возложить ответственность на Москву в связи с ситуацией с беженцами на границе Белоруссии и Польши, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью журналисту Павлу Зарубину он сказал, что российская сторона не имеет никакого отношения к этим процессам.

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что существуют определенные группы, которые занимаются переправкой мигрантов в европейские страны, однако ключевое звено этого механизма находится в Евросоюзе.

Как стало известно ранее, Владимир Путин заявил о готовности президента Белоруссии провести переговоры с канцлером Германии по вопросу мигрантов.