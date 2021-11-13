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Андрей Норкин в эфире «Места встречи» вспомнил острую шутку про Путина и Меркель
Общество
Андрей Норкин в эфире «Места встречи» вспомнил острую шутку про Путина и Меркель
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 13 ноября. Телеведущий Андрей Норкин вновь порадовал зрителей НТВ политической шуткой. Она касалась президента РФ Владимира Путина и исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель.

Во время эфира программы «Место встречи» коллега Норкина Иван Трушкин заявил, что понимает тяжелую историческую судьбу Польши на фоне ее нынешних действий. Он вспомнил, как в школьные годы читал о русско-турецких войнах, каждая из которых заканчивалась разделом польских территорий.

«Я в 12-13 лет думал: чем им поляки не угодили, вроде нормальная страна. А сейчас смотришь — и в целом Россию, Турцию и остальных участников я вполне понимаю», – отметил Трушкин.

Рассказ соведущего напомнил Андрею Норкину популярную хохму про Путина и Меркель.

«Есть же картинка, где Путин держит за руки Меркель, и она говорит: «Я хочу услышать три главных слова». Он говорит: «Давай делить Польшу"», — смело пошутил телеведущий, вызвав хохот в студии.

Польша находится сейчас в центре внимания СМИ из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Тысячи беженцев с Ближнего Востока пытаются попасть в Европу и прорывают ограждения на кордоне. Польские пограничники применяют силу, чтобы их сдержать.

Недавно Норкин рассказал зрителям анекдот про бывших агентов КГБ и ЦРУ. Он традиционно веселит аудиторию смелыми юморесками.

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