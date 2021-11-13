Путин назвал невнятной реакцию Европы на применение Киевом беспилотников в Донбассе

Москва, 13 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о невнятной реакции европейских стран на использование Вооруженными силами Украины ударных беспилотников в Донбассе.

Глава государства напомнил, что использование боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещено Минскими соглашениями. Однако украинские военные нанесли удар по позициям защитников Донбасса с помощью беспилотника Bayraktar, что не вызвало должной реакции со стороны европейских государств.

«В США поддержали, Европа высказалась невнятно», — сказал Путин.

Ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что 26 октября украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве подчеркнули, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака беспилотника Bayraktar в Донбассе не нарушает Минские соглашения.