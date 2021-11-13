Бывшая подруга Давы призналась, что у нее был женский разговор с Бузовой

Москва, 13 ноября. Бывшая подруга рэпера Давида Манукяна, более известного под псевдонимом Дава, блогер Карина Кросс призналась, что у нее была беседа с экс-возлюбленной певца — исполнительницей и телеведущей Ольгой Бузовой. Девушка поддерживала звезду «Дома-2» в трудный период.

Дава и Кросс вместе начинали блогерскую карьеру, при этом поклонники подозревали, что пару связывают не просто дружеские отношения. Однако знаменитости не подтверждали подобную информацию.

Разошлись бывшие друзья не очень красиво — как только рэпер начал набирать популярность, его общение с подругой прекратилось. Предполагается, что он просто использовал талант девушки для собственной раскрутки.

Подобные подозрения возникали в отношении Давы и из-за его романа с Бузовой. Многие поклонники считали, что певец хочет прославиться за счет ее известности. После расставания с возлюбленным у исполнительницы хита «Мало половин» наступил довольно трудный период, и оказалось, что Кросс общалась с ней в это время.

«Мы виделись, приезжали друг к другу. Что было? Не могу рассказать», — заявила блогер в эфире YouTube-шоу Кости Пушкина «Ночной контакт».

instagram.com / @buzova86

По словам экс-подруги Давы, у них с Бузовой был женский разговор. Пушкин попросил раскрыть детали беседы, отметив, что певица давно привыкла к обсуждению ее личной жизни, однако Кросс все равно отказалась делиться подробностями.

«Не хочу относиться к тем людям, которые все что угодно говорят про Олю… Что было? У нас все нормально, потом расскажу. Болтали по-женски. Нам обеим было плохо. У каждой просто метлы сломались! Надо было решить вопрос, на чем летать на шабаш», — шутливо объяснила блогер.

Ранее Дава рассказывал, что успел сделать Бузовой предложение. По словам рэпера, он полагал, что его отношения с телеведущей «раз и навсегда».