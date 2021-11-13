Владимир Путин ответил на упреки в адрес России за «неисполнение» Минских соглашений

Москва, 13 ноября. Другие страны часто заявляют, что Россия якобы не выполняет Минские соглашения. Эту ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Он сказал, что делающие громкие заявления политики даже не могут четко сформулировать, какие именно положения Москва «не соблюдает». Президент также подчеркнул: РФ никогда не согласится с тем, что она является стороной кризиса в Донбассе.

Применение любой авиационной техники, даже беспилотной, строго запрещено Минскими соглашениями. Увы, на это никто не реагирует, сказал Владимир Путин в интервью ВГТРК.

Ранее стало известно, что президент России проведет переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудят миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.