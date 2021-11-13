Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 12:02
11:58
Политика
Лукашенко приказал белорусским военным разместить палатки для помощи беженцам
11:53
Весь мир
Встреча лидеров Армении, Азербайджана и России не состоялась, в Карабахе снова обострение
11:50
Происшествия
Полиция Польши сообщила о найденном на границе с Белоруссией трупе мигранта
11:47
Весь мир
Президент Туниса пообещал активистам города Агареб урегулировать ситуацию с экологией
11:45
Происшествия
Пожар в частном доме Новосибирской области унес жизни двоих человек
11:44
Политика
Смелый анекдот ведущего Норкина про «Газпром» сразил гостей «Места встречи»
11:42
Шоу-бизнес
Друг Арзамасовой Родион Газманов рассказал об отношениях с Авербухом
11:41
Общество
Коронавирус выявили у 39 256 человек в России за сутки
11:41
Происшествия
Во Владимире автомобиль насмерть сбил бросившую детей с дальнобойщиком женщину
11:37
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 30 миллиардов рублей на комплекс «Образцово»
Все новости

Владимир Путин ответил на упреки в адрес России за «неисполнение» Минских соглашений
Политика
Владимир Путин ответил на упреки в адрес России за «неисполнение» Минских соглашений
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 ноября. Другие страны часто заявляют, что Россия якобы не выполняет Минские соглашения. Эту ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Он сказал, что делающие громкие заявления политики даже не могут четко сформулировать, какие именно положения Москва «не соблюдает». Президент также подчеркнул: РФ никогда не согласится с тем, что она является стороной кризиса в Донбассе.

Применение любой авиационной техники, даже беспилотной, строго запрещено Минскими соглашениями. Увы, на это никто не реагирует, сказал Владимир Путин в интервью ВГТРК.

Ранее стало известно, что президент России проведет переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудят миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Владимир Путин ответил на упреки в адрес России за «неисполнение» Минских соглашений
путин донбасс минские соглашения
Комментировать