Градский поругался с Пелагеей из-за песни «Ночных снайперов» на шоу «Голос»

Москва, 13 ноября. Народный артист России Александр Градский резко высказался о группе «Ночные снайперы» после замечания Пелагеи. Конфликт между судьями шоу «Голос»1 произошел после выступления белорусского певца Николая Волегова.

Конкурсант исполнил знаменитый хит «Катастрофически». Никто из членов жюри к нему не повернулся. Александр Градский пояснил, что никогда ранее не слышал этой композиции. Пелагея тут же подсказала — эта песня Дианы Арбениной, основательницы «Ночных снайперов».

«Да мне все равно, как они называются! Так пишется только у «Ночных снайперов», а у нормальных авторов пишется по-другому! То есть ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным», — резко заметил артист.

Композиция «Катастрофически» вышла в 2002 году. Она стала визитной карточкой рок-коллектива. «Ночные снайперы» появились в 1993 году благодаря Арбениной и ее коллеге Светлане Сургановой, которая позднее покинула группу. Она организовала новую группу — «Сурганова и оркестр».

Ранее сообщалось, что Арбенина выступила на концерте в Дубае. Певица появилась перед публикой в короткой черной юбке и белой футболке.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента