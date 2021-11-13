Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель провести переговоры по вопросу беженцев

Москва, 13 ноября. Белорусский лидер Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель готовы провести переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства рассчитывает на налаживание прямого диалога Минска с Евросоюзом, в первую очередь с Германией, поскольку мигранты стремятся именно в эту страну.

«Я так понял из разговоров и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить», — отметил президент.

Владимир Путин также выразил надежду, что переговоры Лукашенко и Меркель по вопросу беженцев состоятся в ближайшее время.

Как стало известно ранее, Александр Лукашенко пригрозил Брюсселю перекрыть газопровод «Ямал — Европа», если Евросоюз закроет границы с республикой. Лидера возмутил тот факт, что ЕС намерен ввести ограничения против Минска.