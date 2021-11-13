Всемирный банк заявил об ухудшении экономической ситуации в секторе Газа

Рамалла, 13 ноября. Экономика Палестины демонстрирует признаки восстановления, однако в Секторе Газа условия ухудшаются. Такие данные содержатся в отчете Всемирного банка, который будет официально обнародован на следующей неделе.

«Текущий рост на Западном берегу, обусловленный потреблением, отражает восстановление экономики по сравнению с 2020 годом, когда кризис усугублялся пандемией», — выступил региональный директор Всемирного банка на Западном берегу и в секторе Газа Кантан Шанкар.

По словам эксперта, экономика в регионе по-прежнему страдает от связанных с коронавирусом ограничений на посещения общественных мест и торговлю. Это является самым большим препятствием для инвестиций и доступа к рынкам.

Палестина оживает

Финансовая ситуация в Палестинской автономии (ПА) остается сложной. Несмотря на увеличение бюджетных доходов, государственные расходы росли такими же темпами.

Дополнительные вычеты израильского правительства из ежемесячных налогов, которые оно собирает от имени Рамаллы, усугубили финансовый кризис. Даже с учетом всех вливаний в 2021 году дефицит палестинского бюджета достигнет 1,36 млрд долларов.

@WorldBank report released today points to the rebound of the #Palestinian economy from a low base in 2020. Growth drivers remain limited & Gaza’s stagnant economy faces unemployment @ 45% & poverty @ 59%. Report calls for actions by all stakeholders.https://t.co/gg2aT90eJF — Kanthan Shankar (@ShankarKanthan) November 9, 2021

Не имеющие больше возможности брать займы в местных банках, палестинские власти могут начать накапливать дополнительную задолженность перед частным сектором и выводить с рынка больше ликвидных активов. В отчете Всемирного банка содержится призыв к донорам помочь сократить бюджетный дефицит.

Иак, например, часть актуальны финансовых утечек предлагается устранить правительству Индии. Израильская администрация собирает налоговые поступления с предприятий в зоне C, а андийская сторона может взимает плату за движение по мосту Алленби.

The #Palestinian Authority’s (PA) fiscal situation remains very challenging with expected deficit of US$1.36 billion in 2021. The PA may be forced to accumulate further arrears to the private sector, pulling away more liquidity from the market. Report: https://t.co/SObU807Uak pic.twitter.com/NcTEj2X7HK — World Bank MENA (@WorldBankMENA) November 9, 2021

Эти поступления индусы должны перечислять палестинцам, однако расчеты производят с израильтянами, а Тель-Авив не осуществляет систематических переводов Рамалле.

Впрочем, несмотря на все трудности, доклад отмечает оживление палестинской экономики. Деловая активность постепенно восстановилась благодаря снижению количества заболеваний COVID-19, прогрессу кампаний по вакцинации и смягчению ограничительных мер.

Ситуация в Секторе Газа

Улучшение показателей большей частью относится к Западному берегу реки Иордан. Сектор Газа остался в прежнем состоянии: в первой половине 2021-го экономика в этом регионе выросла на 5,4%, однако после этого развития застыла, и к концу года ожидается общий рост в 6%.

«Необходимы согласованные усилия всех сторон для поддержки восстановления и обращения вспять падающей траектории развития в этом секторе», — говорит Кантан Шанкар.

В последние три десятилетия вклад сектора Газа в палестинскую экономику сократился вдвое и теперь составляет лишь 18%. Кроме того, регион подвергся деиндустриализации и его нынешнее состояние сильно зависит от внешних трансфертов.

World Bank: Palestinian economy starting to rebound, but challenges loom

Report finds economy may grow 6% this year, but is expected to slow in 2022, with Gaza poverty rising and PA sinking further into debthttps://t.co/VRceOJld37 — Jerusalem World News (@JerusalemWN) November 9, 2021

Экономический спад там серьезно повлиял на уровень жизни. Безработица теперь составляет 45%, а бедность достигла 59%. Граждане страдают от перебоев с электричеством и неудовлетворительного водоснабжения.

«Ужасные условия жизни людей и высокая зависимость населения Газы от социальной помощи вызывают особую озабоченность», — отметил Шанкар.

Всемирный банк назвал приоритетными действиями увеличение поставок электроэнергии и модернизацию инфраструктуры для обеспечения экономического роста, а также улучшение сферы государственных услуг.

Потенциал возобновляемых источников энергии при этом может быть раскрыт благодаря доставке природного газа. Также предлагается восстановить всеобщий доступ к улучшенному водоснабжению и очистить 95% сточных вод.

Доклад отмечает, что экономике не хватает драйверов роста и дальнейший путь развития региона зависит только от скоординированных действий всех сторон, направленных на оживление экономики и предоставление рабочих мест для молодежи.