Российские фигуристы Синицина и Кацалапов стали победителями Гран-при Японии

Токио, 13 ноября. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли японский этап серии Гран-при в танцах на льду.

Российский фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов 13 ноября стали победителями четвертого этапа серии Гран-при, который проходит в японском Токио. В сумме действующие чемпионы мира и Европы в танцах на льду набрали 215,44 балла.

Второе место заняли Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США. Бронзовыми призерами турнира стали британские фигуристы Лила Фир и Льюис Гибсон, пишет «Вечерняя Москва». Второй российский дуэт София Шевченко и Игорь Еременко занял девятое место.

Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на Гран-при Японии. По сумме двух видов программ россияне набрали 227,28 балла.