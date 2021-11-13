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Госпогранкомитет Белоруссии доложил о переходе десятков беженцев на территорию Польши
Политика
Госпогранкомитет Белоруссии доложил о переходе десятков беженцев на территорию Польши
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Минск, 13 ноября. Десятки мигрантов фактически перешли на территорию Польши, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

По его словам, Минск фиксирует пребывание беженцев у польских инженерных заграждений рядом с КПП «Брузги», передает РИА Новости.

«Вблизи (белорусского – Прим. ред.) пункта пропуска "Брузги" находится группа беженцев численностью до 100 человек, фактически на территории Польши, — уточнил Бычковский.

Ранее российская журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Сети видео с прорывом польско-белорусской границы. На кадрах запечатлено, как беженцы переходят через ограждение. При этом погранслужба Польши продолжает препятствовать этому.

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беженцы белоруссия польша
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