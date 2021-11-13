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Центробанк зафиксировал максимальный месячный прирост цен с 2015 года
Экономика
Центробанк зафиксировал максимальный месячный прирост цен с 2015 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 ноября. Центральный банк Российской Федерации сообщил о повышение темпов инфляции в прошедшем месяце. Показатель в 1,1% стал рекордным за более чем пять лет.

Регулятор подготовил обзор «Динамика потребительских цен». Эксперты отмечают увеличение инфляционной нагрузки и опасаются сохранения высоких инфляционных ожиданий. Согласно сведениям Центробанка, последний раз такой рост цен за месяц был зафиксирован в апреле 2015 года.

«Около половины прироста было связано с повышением темпов удорожания плодоовощной продукции, еще четверть — продуктов питания животного происхождения (мясной, молочной продукции), что отчасти было обусловлено факторами на стороне предложения, отстававшего от спроса», — сказано в документе.

Минэкономразвития ранее сообщало о замедлении темпов недельной инфляции в начале ноября. Ведомство снизило оценку с 8,13% до 8,7%.

Между тем финансовый консультант Владимир Савенок допускает, что в следующем году значение инфляции может достичь уровня 2015 года, то есть 15%. Его мнение приводит INFOX.

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банк россии инфляция экономика россии потребительские цены
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