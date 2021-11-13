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Дипломат Лукьянцев заявил об отсутствии прогресса по обмену осужденными между РФ и США
Политика
Дипломат Лукьянцев заявил об отсутствии прогресса по обмену осужденными между РФ и США
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 13 ноября. Москва не наблюдает прогресса в вопросе обмена осужденными после саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве.

По словам уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григория Лукьянцева, никаких прогрессивных действий по этому вопросу между США и РФ пока нет.

«Пока ситуация там же, где она и была. Какого-то прогресса, движения вперед мы не видим», — сказал дипломат.

Он добавил, что Москва серьезно обеспокоена положением осужденных в Соединенных Штатах россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Евгения Никулина.

Как стало известно ранее, мультимиллионера Роберта Дарста, приговоренного к пожизненному заключению за убийство близкой знакомой Сюзан Берман, подключили к аппарату ИВЛ в США.

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