Defence24: Су-75 станет «серьезным ударом» для США на ближневосточном рынке вооружений

Варшава, 13 ноября. Поставки российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate в страны Ближнего Востока станут серьезным ударом для США. К такому выводу пришли эксперты польского издания Defence 24.

Аналитики напомнили, что в начале 2021 года Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение с США о закупке 50 истребителей F-35 Lightning II на сумму в размере 23 миллиардов долларов. Однако американская сторона не спешит выполнять свою часть сделки, что вызывает раздражение у властей ОАЭ.

«Если дипломаты из Москвы добьются успеха и Су-75 будет оценен по достоинству руководителями стран Персидского залива, появится реальный шанс для разработки и быстрого внедрения Су-75 в производство. Это также станет еще одним серьезным ударом по позициям США в регионе», — говорится в публикации.

Напомним, в июле 2021 года в подмосковном Жуковском состоялся Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. В первый день выставки был представлен новейший российский истребитель Checkmate. Самолет разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет, передает «Царьград».