Тарасов и Костенко нарядили новорожденного сына в футбольную форму для фотосессии

Москва, 13 ноября. Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга, модель Анастасия Костенко устроили первую фотосессию для новорожденного сына. Малыш примерил разные наряды во время съемки, в том числе футбольную форму.

Костенко опубликовала видео, снятое во время фотосессии, на своей странице в Instagram. По словам модели, в их семье уже сложилась традиция — устраивать подобные съемки новорожденным детям. Такие фотосессии звездные родители организовывали и для своих дочерей.

«Когда смотрю на такие снимки Милашки и Евочки, то сразу вспоминаю этот сладкий младенческий аромат, который не передать в парфюмерных аккордах. Что-то на райском, если уж постараться описать. Девочки тоже обожают смотреть на себя малюток», — поделилась эмоциями супруга Тарасова.

В новой съемке принимал участие не только новорожденный ребенок, но и его сестры, а также родители. Мальчика фотографировали завернутым в светлую ткань, в голубом комбинезоне и колпачке, а также в футбольной форме. Малыша нарядили в крохотные шорты с лампасами и футболку ради снимка с отцом. Тарасов, который тоже надел форму, держал сына на руках, не забыв про футбольный мяч.

Prt Scr instagram.com / @kostenko.94

Подписчики Костенко пришли в восторг от кадров с фотосессии новорожденного. Пользователи соцсети оставили множество комплиментов звездным родителям и их детям, пишет «Вечерняя Москва».

«Какая у вас старшая красотка!»; «Как можно было родить таких красивых детей? Девочки как куколки»; «Дима прям светится»; «Уровень сладости зашкаливает», — написали восхищенные комментаторы.

Ранее Костенко призналась, что ее настигла послеродовая хандра. По словам модели, по вечерам она начинает беспокоиться от страхов и сомнений.