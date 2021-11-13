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«Этот день в истории». Что произошло 13 ноября, праздники, факты, люди
Общество

Сегодня отмечают свой праздник альтруисты. Ведь 13 ноября — Всемирный день доброты. Это праздник волонтеров организаций и добровольцев, которые безвозмездно помогают людям. По мнению некоторых ученых, совершение хороших поступков положительно влияет на самочувствие и иммунитет.

13 ноября у всех «добрых самаритян» есть и другой повод проявить заботу о ближних. Сегодня отмечается Международный день слепых. В этот день в 1745 году родился французский педагог Валентин Гаюи. Известный новатор и филантроп основал несколько школ и предприятий для слепых, а также изобрел первый в мире шрифт для обучения незрячих чтению.

Ровно 149 лет назад была опубликована книга другого знаменитого гуманиста — Льва Толстого. Русский классик создал бесплатную школу для крестьянских детей без обычных для того времени розог и телесных наказаний. После занятий он лично общался с учениками, рассказывал им истории, занимался с ними гимнастикой и играл на улице. Именно для маленьких школьников Толстой и написал свою «Азбуку», собрав в этой книге лучшие сказки, басни, пословицы и поговорки. 

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

 

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