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Капитан «Вашингтона» Овечкин поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 11:49
Спорт
Капитан «Вашингтона» Овечкин поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ
nhl.com  /  NHL

Коламбус, 13 ноября. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин стал четвертым в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен.

Александр Овечкин 13 ноября обошел Бретта Халла в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Российский форвард сравнял счет в игре с «Коламбус Блю Джекетс», которая прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена». Гол стал для Овечкина 742-м в НХЛ, сообщает «Вечерняя Москва». Больше 36-летнего российского нападающего забивали только Яромир Ягр, Горди Хоу и Уэйн Гретцки, которому принадлежит рекорд.

Овечкин был признан первой звездой игры с «Коламбусом», завершившейся победой его команды со счетом 4:3. Капитан «Вашингтона» не только забил, но и сделал результативную передачу на Гарнета Хэтэуэя.

Ранее ФХР сообщила, что Сергей Зубов будет руководить российской хоккейной сборной в ближайшем матче Кубка Карьяла. Олег Браташ покинул расположение национальной команды по семейным обстоятельствам.

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хоккей нхл овечкин снайперы бомбардиры
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