Россия и США договорились о сотрудничестве по климату после конференции ООН в Глазго

Глазго, 13 ноября. Спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев встретился с американским коллегой Джоном Керри на полях конференции ООН в Глазго. РФ и США договорились о сотрудничестве и после завершения форума.

Предметом сотрудничества России и США станут в том числе метан и спутниковый мониторинг парниковых газов. Об этом журналистам сообщил Эдельгериев.

«Встреча была, договорились о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов», — говорится в его заявлении.

Эдельгериев и Керри уже встречались на саммите по климату 5 ноября. Тогда они поговорили о сокращении выбросов метана и ожидания от конференции ООН.

Ранее США выразили недовольство очным отсутствием российской стороны на саммите в Глазго. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва выполняет международные обязательства по климату.