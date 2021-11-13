Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 12:01
12:01
Происшествия
Больше десяти человек пострадали при столкновении «Волги» с микроавтобусом под Севастополем
11:58
Политика
Лукашенко приказал белорусским военным разместить палатки для помощи беженцам
11:53
Весь мир
Встреча лидеров Армении, Азербайджана и России не состоялась, в Карабахе снова обострение
11:50
Происшествия
Полиция Польши сообщила о найденном на границе с Белоруссией трупе мигранта
11:47
Весь мир
Президент Туниса пообещал активистам города Агареб урегулировать ситуацию с экологией
11:45
Происшествия
Пожар в частном доме Новосибирской области унес жизни двоих человек
11:44
Политика
Смелый анекдот ведущего Норкина про «Газпром» сразил гостей «Места встречи»
11:42
Шоу-бизнес
Друг Арзамасовой Родион Газманов рассказал об отношениях с Авербухом
11:41
Общество
Коронавирус выявили у 39 256 человек в России за сутки
11:41
Происшествия
Во Владимире автомобиль насмерть сбил бросившую детей с дальнобойщиком женщину
Все новости

Россия и США договорились о сотрудничестве по климату после конференции ООН в Глазго
Политика
Россия и США договорились о сотрудничестве по климату после конференции ООН в Глазго
pxhere.com

Глазго, 13 ноября. Спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев встретился с американским коллегой Джоном Керри на полях конференции ООН в Глазго. РФ и США договорились о сотрудничестве и после завершения форума.

Предметом сотрудничества России и США станут в том числе метан и спутниковый мониторинг парниковых газов. Об этом журналистам сообщил Эдельгериев.

«Встреча была, договорились о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов», — говорится в его заявлении.

Эдельгериев и Керри уже встречались на саммите по климату 5 ноября. Тогда они поговорили о сокращении выбросов метана и ожидания от конференции ООН.

Ранее США выразили недовольство очным отсутствием российской стороны на саммите в Глазго. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва выполняет международные обязательства по климату.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Россия и США договорились о сотрудничестве по климату после конференции ООН в Глазго
россия сша керри эдельгериев
Комментировать