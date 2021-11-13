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Сердючка объяснила, почему не ездит выступать в Россию
Общество
Сердючка объяснила, почему не ездит выступать в Россию
Global Look Press  /  Anton Belitsky

Киев, 13 ноября. Украинский артист Андрей Данилко, прославившийся в образе певицы Верки Сердючки, объяснил, почему не дает концерты в России. По словам знаменитости, у него есть на это сразу несколько причин.

По словам Данилко, его довольно часто зовут дать частный концерт в Москве или, например, выступить на свадьбе. Однако в последние три года артист не принимает подобные предложения.

«В Россию мы сейчас вообще не ездим. Во-первых, добраться в Москву очень тяжело, дорого. Коллектив у меня большой, и в финансовом плане нет смысла ехать в Россию», — пояснила Сердючка в комментарии NEWS.ru.

Вторая причина, по которой артист отказался от выступлений в России, — его проблемы со здоровьем. Кроме того, на решение Данилко повлияли отношения Москвы и Киева. Сердючка напомнила, что концерты украинских звезд в России всегда обсуждаются в негативном контексте.

«Но у каждого своя правда. Я жду, когда это все завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран», — добавил артист.

Ранее актер Никита Джигурда раскрыл малоизвестную сторону личности Данилко. По его словам, артист талантлив не только в образе Верки Сердючки.

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