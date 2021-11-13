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Саудовские власти предоставили гражданство ряду иностранных экспертов
Весь мир
Саудовские власти предоставили гражданство ряду иностранных экспертов
ТАСС  /  Amr Nabil / AP

Эр-Рияд, 13 ноября. Руководство Саудовской Аравии выдало разрешение на получение гражданства для нескольких известных в регионе специалистов из различных областей.

Ранее иностранцы не могли получить саудовское подданство, однако подход властей к этому вопросу изменился после запуска проекта Vision 2030, выдвинутого наследным принцем Мухаммадом бин Салманом. Эр-Рияд демонстрирует заинтересованность в развитии страны, для чего ему нужны квалифицированные кадры из различных областей.

Новые граждане

Трое из получивших подданство королевства — историки. Первый — исследователь Амин Сейдо, автор нескольких крупных научных работ и 30 публикаций, посвященных саудовской культуре. Ранее он был сотрудником Национальной библиотеки им. Короля Фахда в Эр-Рияде и главным редактором ее журнала.

Вторым стал историк Абдул Карим аль-Саммак, имеющий степень кандидата наук в области современной и новейшей истории. Он провел в Саудовской Аравии около 50 лет и опубликовал несколько биографий государственных деятелей со времен основания королевства.

Третий — исследователь, ученый и переводчик Мухаммад аль-Бакай, автор приблизительно 40 книг по истории, литературе и переводу. Ранее он работал профессором лингвистики и литературной критики в нескольких академических учреждениях королевства, а ныне является сотрудником Центра исторических исследований Аравийского полуострова им. короля Салмана.

Гражданство получили не только ученые — подданными королевства также стали и работники сферы искусства. Например, каллиграф из Мекки Мухтар Алам, труды которого неоднократно фигурировали на различных выставках, известный в Саудовской Аравии режиссер Семаан аль-Ани, автор первой театральной постановки в королевстве и учитель многих местных актеров, а также ряд других деятелей из областей религии, медицины, образования, экономики и спорта.

Пять лет программе Vision 2030: успехи и неудачи самого крупного проекта Саудовской Аравии
Федеральное агентство новостей /

Целью масштабной государственной программы Vision 2030 стало снижение зависимости экономики страны от продажи нефти путем развития других отраслей.

В рамках данной инициативы руководство королевства разрешило получение гражданства зарубежным экспертам, как из научной, так и из творческой сфер деятельности, которые могли бы принести пользу саудовскому обществу. Они занимаются поддержкой новых проектов, которые за ближайшее десятилетие должны коренным образом изменить жизнь всей страны.

Vision 2030 — инфографика ФАН
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Саудовские власти предоставили гражданство ряду иностранных экспертов
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