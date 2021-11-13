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Владимир Жириновский опроверг заявления о его «домогательствах» к мужчине

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 10:29
Политика
Владимир Жириновский опроверг заявления о его «домогательствах» к мужчине
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 13 ноября. Все обвинения в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского в истории о так называемом домогательстве являются провокацией. Об этом глава партии сообщил в интервью журналистам.

Российский политик обратил особое внимание, что мужчины, к которому он якобы приставал, вообще нет.

«Я вам сказал, что нет такого человека, мы его знать не знаем, где он, когда. Все это в чистом виде провокация. Мы подаем везде в суд, где вот такие дурацкие вещи. Какие могут быть домогательства? Дикость!», — сказал Жириновский в эфире «Комсомольской правды».

Лидер ЛДПР подчеркнул, что вся эта история с «домогательствами» была придумана радиостанцией «Эхо Москвы» или на телеканале «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Все это является черным пиаром, добавил он.

Как стало известно ранее, Владимир Жириновский подал заявление в суд на телеканал «Дождь» и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Жириновский суд лдпр дождь
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