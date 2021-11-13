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Антимонопольная служба выработает меры для сдерживания цен на дизель
Экономика
Антимонопольная служба выработает меры для сдерживания цен на дизель
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 ноября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовится к разработке комплекса мер по стабилизации цен на дизельное топливо. Предложения ведомства позже будут рассмотрены правительством, передает ТАСС.

ФАС рекомендовал отечественным нефтяным компаниям предоставить сведения о возможности увеличения производства дизеля. Эти данные необходимы для составления общей картины о потенциале развития внутреннего рынка.

«После анализа поступивших предложений антимонопольная служба направит комплекс мер по стабилизации цен на дизельное топливо в правительство РФ и Минэнерго», — подтвердили представители ФАС.

Ведомство занимается подготовкой комплекса мер из-за резкого повышения биржевых цен на дизельное топливо. По итогам торгов 11 ноября территориальный европейский индекс пятый раз подряд обновил исторический максимум.

Приоритетом для «Роснефти» являются поставки топлива на внутренний рынок, сообщает «ФедералПресс». В третьем квартале компания нарастила объем реализации нефтепродуктов на 14%.

Между тем повышение стоимости дизельного топлива зафиксировали в Самаре. На ряде пригородных маршрутов появлялись объявления о повышении стоимости проезда.

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