Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 10:34
10:32
Политика
Россия и США договорились о сотрудничестве по климату после конференции ООН в Глазго
10:31
Общество
Сердючка объяснила, почему не ездит выступать в Россию
10:30
Происшествия
Мужчину зверски забили до смерти в подъезде многоэтажки в Саратове
10:29
Политика
Владимир Жириновский опроверг заявления о его «домогательствах» к мужчине
10:25
Происшествия
Усмана Нурмагомедова доставили в ОВД в Каспийске по делу о наезде на полицейского
10:22
Общество
Пульмонолог Железнова объяснила разницу между коронавирусом и обычными пневмониями
10:21
Общество
Проверка QR-кодов в поездах будет проходить онлайн
10:16
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика под Тюменью
10:15
Экономика
Антимонопольная служба выработает меры для сдерживания цен на дизель
10:12
Происшествия
Женщина попыталась «в себе» пронести наркотики для мужа в новосибирскую колонию
Все новости

Восемь телохранителей сопровождали герцогов Сассекских во время поездки в Нью-Йорк

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 10:10
Общество
Восемь телохранителей сопровождали герцогов Сассекских во время поездки в Нью-Йорк
wikimedia.org  /  Office of the Governor-General / CC BY 4.0

Нью-Йорк, 13 ноября. Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри побывали на гала-вечере в память о ветеранах, который прошел в Нью-Йорке. Туда они приехали в сопровождении восьми телохранителей.

Королевская чета остановилась в апартаментах на Манхэттене, что находятся в United Nations Plaza. Из окна квартиры с четырьмя спальнями открывается прекрасный вид. Меган Маркл и принц Гарри входили и выходили из здания через подвал, за ними повсюду следовал фургон с видеонаблюдением, пишет издание Page Six.

Стоимость пентхауса в United Nations Plaza составляет 3,75 млн долларов. Квартира принадлежит другу семьи герцогов Сассекских. Журналисты не называют его имя.

Ранее звезда сериала «Форс-мажоры» поразила публику своим шикарным красным платьем с глубоким декольте. Меган Маркл спустя несколько месяцев после рождения дочери Лилибет Дианы выглядела просто потрясающе. Она ловила на себе восхищенные взгляды окружающих.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Восемь телохранителей сопровождали герцогов Сассекских во время поездки в Нью-Йорк
принц гарри концерт меган маркл
Комментировать