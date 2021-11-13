Восемь телохранителей сопровождали герцогов Сассекских во время поездки в Нью-Йорк

Нью-Йорк, 13 ноября. Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри побывали на гала-вечере в память о ветеранах, который прошел в Нью-Йорке. Туда они приехали в сопровождении восьми телохранителей.

Королевская чета остановилась в апартаментах на Манхэттене, что находятся в United Nations Plaza. Из окна квартиры с четырьмя спальнями открывается прекрасный вид. Меган Маркл и принц Гарри входили и выходили из здания через подвал, за ними повсюду следовал фургон с видеонаблюдением, пишет издание Page Six.

Стоимость пентхауса в United Nations Plaza составляет 3,75 млн долларов. Квартира принадлежит другу семьи герцогов Сассекских. Журналисты не называют его имя.

Ранее звезда сериала «Форс-мажоры» поразила публику своим шикарным красным платьем с глубоким декольте. Меган Маркл спустя несколько месяцев после рождения дочери Лилибет Дианы выглядела просто потрясающе. Она ловила на себе восхищенные взгляды окружающих.