Врач-иммунолог Крючков опроверг слова телеведущей Малышевой о бесполезности локдауна

В беседе с корреспондентом ФАН кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков объяснил, почему не согласен с заявлением телеведущей Елены Малышевой о бесполезности локдауна, а также рассказал, как ограничения помогают снизить количество зараженных.

Ранее доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева усомнилась в эффективности ношения масок и введения локдауна в пандемию коронавируса. По ее мнению, ограничения не играют никакой роли в распространении COVID-19. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале блогера Надежды Стрелец.

«Известно, что локдаун оказывает очень выраженный противоэпидемический эффект, только нужно понимать, что это мера экстренного реагирования. Она помогает резко сбивать смертность и госпитализации, когда они начинают зашкаливать или есть такая вероятность», — рассказал иммунолог Крючков корреспонденту ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Локдаун необходимо вводить, когда власти города понимают, что рост зараженных неконтролируемый, подчеркнул собеседник агентства. Минимальный срок локдауна — три недели, оптимальный — четыре или шесть недель.

«По поводу масок: основным путем распространения коронавирусной инфекции остается воздушно-капельный, а также контактный, против которых маски работают. Когда человек кашляет или чихает, но на нем есть маска — это очень сильно предотвращает распространение инфекции», — объяснил Николай Крючков.

Врач также отметил, что маски помогают снижать риск заражения в два-три раза.

«Маски — это не панацея, но при соблюдении других противоэпидемических мер это хорошо работает. Маски также значительно снижают заражение по контактному пути. При правильном ее использовании нос и рот обычно закрыты. Если человек дотронулся до зараженной поверхности, а после — до лица, то ничего не произойдет, поскольку до слизистой инфекция через маску не пройдет», — добавил эксперт.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что коронавирусная инфекция требует особенного подхода к лечению. Все зависит от усвояемости препаратов. Для тяжелобольных используют капельницы или инъекции.