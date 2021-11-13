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Владимир Путин призвал использовать искусственный интеллект для защиты интересов граждан
Общество
Владимир Путин призвал использовать искусственный интеллект для защиты интересов граждан
pixabay.com  /  geralt

Москва, 13 ноября. Искусственный интеллект (ИИ) нельзя использовать для навязывания людям товаров и нарушения их прав. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства 12 ноября принял участие в международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021.

«Важно обеспечить интересы людей, обеспечить их права, не нарушать права. Здесь очень важно, чтобы людям с помощью искусственного интеллекта не были навязаны решения, в которых они не заинтересованы, а заинтересованы те, кто применяет в отношении них соответствующие инструменты», — подчеркнул Путин.

Президент также порассуждал о том, может ли ИИ иметь душу. По его словам, тяжело представить, чтобы искусственный интеллект научился сопереживать.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что привлечет ИИ для отслеживания эпидемий. Обновления могут скоро появиться в федеральном законодательстве.

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