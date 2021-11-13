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Топливный союз предложил меры по предотвращению скачков цен в оптовом сегменте

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 10:01
Экономика
Топливный союз предложил меры по предотвращению скачков цен в оптовом сегменте
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 13 ноября. Правительству необходимо осуществить ряд мер, чтобы избежать скачков оптовых цен на топливо в 2022 году. Об этом предупредил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Особого внимания заслуживает ситуация с морозостойким дизельным топливом. РТС предлагает запретить его экспорт, а также изменить параметры демпфирующего механизма и налогового маневра.

«Есть опасение, что в следующем году может повториться ситуация этого года. В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину (в рамках демпфирующего механизма), это значит, что цены в оптовом сегменте вырастут сразу же. Поэтому мы и предлагаем скорректировать демпфер и налоговый манер», — цитирует Аркушу ТАСС.

По его мнению, запрет экспорт зимнего дизеля не окажет сильного эффекта, так как Россия его мало экспортирует. РТС обеспокоен уровнем предложения зимнего топлива на отечественном рынке и рисками его дефицита. Кроме того, Аркуша подчеркнул, что разница в цене на бирже между летним и зимним дизелем уже составляет 10 тыс. рублей за тонну. Эта ситуация в итоге проявится в рознице, считает он.

Стоимость зимнего дизтоплива на СПбМТСБ на торгах 11 ноября впервые в истории превысила 61 тысячу рублей за тонну. Межсезонный дизель торговался по цене 54,9 тысячи, и это тоже стало рекордом, сообщает «ФедералПресс».

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее поручил проанализировать работу демпфирующего механизма для сглаживания колебаний стоимости топлива.

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