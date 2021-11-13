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Дипломат Лукьянцев упрекнул Европу в политике двойных стандартов из-за кризиса на границе
Политика
Дипломат Лукьянцев упрекнул Европу в политике двойных стандартов из-за кризиса на границе
Global Look Press  /  Patrick Pleul/dpa

Москва, 13 ноября. Упреки в адрес России по поводу ситуации с беженцами на белорусско-польской границе абсурдны, заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Страны Европы, включая Польшу, давно обвиняют Белоруссию и ее президента Александра Лукашенко в миграционном кризисе. Недавно стали распространяться упреки и в адрес России.

«При этом абсолютно закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов. То, что громко осуждалось в качестве реакции на те или иные сходки и манифестации при разгоне демонстраций мигрантов в каких-то других странах, то здесь действия европейских стран, граничащих с Белоруссией, либо вообще замалчиваются, либо говорится, что все это необходимые меры», — возмутился Григорий Лукьянцев.

Он подчеркнул, что это демонстрирует политику двойных стандартов. Россия призвала европейские страны не искать виноватых там, где их них. Государства должны вместе решать гуманитарные вопросы, добавил дипломат.

Ранее ситуацию на границе Польши и Белоруссии прокомментировал президент США Джо Байден. Он заявил, что обеспокоен сложившейся ситуацией.

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мигранты белоруссия польша
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