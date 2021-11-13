Публицист Носиков: «Знание национальности преступника может принести пользу»

Напоминаем, что мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Чеченская Республика часто становится автором самых интересных инициатив, которые носятся между реформаторскими головами, но не произносятся вслух из смущения. Несколько лет назад именно Чечня предложила закрепить в Конституции норму, определяющую Российскую Федерацию как результат самоопределения русского народа. Именно в Чечне когда-то предложили упразднить должности президентов субъектов России.

И вот новая идея. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов предложил законодательно запретить СМИ указывать национальность преступников. И даже ввести за такое указание административную ответственность.

«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».

Обиду Магомеда Хожахмедовича трудно не понять. Это невероятно обидно, когда кто-то за несколько минут рушит, втаптывает в грязь репутацию тех, кто ее всю жизнь созидал терпением, трудом, добрыми делами и словом. Однако не все то, что неприятно, — вредно. Знание национальности преступника может принести пользу.

Начнем с того, что у преступника есть национальность. У преступления — нет, но у преступника — да. Зачастую она определяет его культуру, мировоззрение, круг общения, связи и возможности. А еще — принадлежность к организациям и обществам. В том числе к тем, которые способны заниматься лоббистской деятельностью и обладают коррупционными связями. Таким образом, национальность преступника может быть частью мотивации к совершению преступления и средством избегать наказания.

Если мы утаиваем от сограждан эту информацию — мы утаиваем сведения, имеющие общественное значение, и покрываем возможное преступление против системы правосудия. Мы создаем секретность, которая помогает преступникам избегать наказания. Озвучивая сведения о национальности преступника, мы тем самым лишаем его возможности прибегнуть к возможностям дисфорических структур. Таким образом, мы, озвучивая национальность преступников, защищаем диаспорические организации от вовлечения их в криминал и коррупцию.

Но это еще не все выгоды от привычки говорить правду. Дело в том, что те преступления, в которых нас интересует вопрос о национальности преступника, это, как правило, «молодежные» преступления. То есть совершенные людьми молодыми, только-только вышедшими из-под опеки старших. И когда мы называем национальность хулигана, драчуна, нарушителя общественного спокойствия, мы тем самым называем и регион, власти которого нуждаются в дополнительном стимуле для активизации работы в области воспитания молодежи. Да, это неприятно. Но это полезно. Это дает возможность вовремя начать исправлять ситуацию.

ФБА "Экономика сегодня" /

Если какая-то национальность в криминальных сводках начинает занимать особое, «почетное» место, это означает одно из трех. Первое — местная национальная организация попала под влияние криминала. Второе — руководство национального субъекта или суверенного государства провалило работу по профилактике преступности и работе с молодежью. Третье — в традиционном воспитании в конкретной национальной группе есть нечто, что мешает нормальной социализации в современном обществе. Например, избыточный и формальный контроль за поведением подростка, который, избавившись от него, «идет в разнос», так как не понимает смысла навязываемых ему правил.

Возможно и прекрасное сочетание всех трех факторов. В любом случае подобная статистика — прекрасный повод для размышлений и для руководства национальных республик, и для родителей, и для самой молодежи. Размышления — это прекрасно. Они облагораживают человека. Никогда не стоит пренебрегать возможностью поразмыслить.

Но есть еще варианты. Например, если в каком-то регионе внезапно выросла преступность в среде мигрантов, то это может означать, что какое-то предприятие, расположенное в регионе, нарушает права иностранных сотрудников, задерживает зарплату, пренебрегает дисциплиной труда. Может быть такое? Может. Откуда об этом узнает общество, если скрывать национальность преступников?

Я приведу следующий аргумент: пусть статистика ведется, но будет закрытой. Доступ к ней будет только у правоохранителей. Но это создает дополнительный стимул для коррупции. Зачем нам создавать для людей, которым и так нелегко, дополнительные трудности?

И вообще, знаете ли, я убежден, что любое сокрытие правды, каким бы оно ни было обоснованным с точки зрения сиюминутной пользы, всегда в длительной перспективе заставляет расплачиваться по таким ценам, что становится ясно: в твоей сделке с неправдой было очень много мелкого шрифта.

Если скупой платит дважды, то лицемер платит бесконечно. И зачастую не деньгами, а тем, что стоит намного дороже — справедливостью, общественным согласием и доверием, миром и жизнями сограждан.