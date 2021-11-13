Глава МИД Китая Ван И напомнил США об обязательствах по тайваньскому вопросу

Пекин, 13 ноября. США должны соблюдать взятые на себя обязательства по вопросу Тайваня. С таким призывом выступил министр иностранных дел Китая Ван И.

Дипломат провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Он потребовал, чтобы Вашингтон противодействовал попыткам добиться независимости региона.

«История и реальность в полной мере доказали, что "независимость Тайваня" представляет собой крупнейшую угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе», — приводит слова Ван И пресс-служба МИД Китая.

Министр напомнил, что обязательства США прописаны в положениях трех совместных китайско-американских коммюнике.

Беседа Энтони Блинкена и Ван И прошла перед саммитом президентов. Он запланирован на 15 ноября.