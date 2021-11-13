Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 10:33
10:31
Общество
Сердючка объяснила, почему не ездит выступать в Россию
10:30
Происшествия
Мужчину зверски забили до смерти в подъезде многоэтажки в Саратове
10:29
Политика
Владимир Жириновский опроверг заявления о его «домогательствах» к мужчине
10:25
Происшествия
Усмана Нурмагомедова доставили в ОВД в Каспийске по делу о наезде на полицейского
10:22
Общество
Пульмонолог Железнова объяснила разницу между коронавирусом и обычными пневмониями
10:21
Общество
Проверка QR-кодов в поездах будет проходить онлайн
10:16
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика под Тюменью
10:15
Экономика
Антимонопольная служба выработает меры для сдерживания цен на дизель
10:12
Происшествия
Женщина попыталась «в себе» пронести наркотики для мужа в новосибирскую колонию
10:10
Происшествия
СМИ: злоумышленник бросил гранату в азербайджанский блокпост в Карабахе
Все новости

Бритни Спирс назвала день освобождения от опеки отца лучшим в своей жизни
Шоу-бизнес
Бритни Спирс назвала день освобождения от опеки отца лучшим в своей жизни
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 13 ноября. Американская певица Бритни Спирс прокомментировала новость об освобождении от опеки своего отца. Мировая поп-звезда назвала день, когда это наконец произошло, лучшим в своей жизни.

Исполнительница хита Toxic поделилась эмоциями на своей странице в Instagram. Она опубликовала видео, на котором ее фанаты празднуют долгожданное снятие опеки, размахивая плакатами и флагами с надписями «Free Britney».

«Боже милостивый, я так сильно люблю своих поклонников, что это безумие!!! Я думаю, что буду плакать весь остаток дня!!! Лучший день в моей жизни... Хвала Господу...» — порадовалась освобождению Спирс.

Подписчики поздравили певицу с радостным событием в комментариях. Многие пользователи соцсети отметили, что счастливы за знаменитость.

Бритни Спирс находилась под опекой отца с 2008 года. Он жестко контролировал финансовые дела исполнительницы и ее личную жизнь. Например, певица рассказывала, что отец запрещал ей беременеть. Суд в Лос-Анджелесе официально освободил поп-звезду от опеки.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бритни Спирс назвала день освобождения от опеки отца лучшим в своей жизни
спирс певица опека
Комментировать