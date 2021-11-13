Бритни Спирс назвала день освобождения от опеки отца лучшим в своей жизни

Лос-Анджелес, 13 ноября. Американская певица Бритни Спирс прокомментировала новость об освобождении от опеки своего отца. Мировая поп-звезда назвала день, когда это наконец произошло, лучшим в своей жизни.

Исполнительница хита Toxic поделилась эмоциями на своей странице в Instagram. Она опубликовала видео, на котором ее фанаты празднуют долгожданное снятие опеки, размахивая плакатами и флагами с надписями «Free Britney».

«Боже милостивый, я так сильно люблю своих поклонников, что это безумие!!! Я думаю, что буду плакать весь остаток дня!!! Лучший день в моей жизни... Хвала Господу...» — порадовалась освобождению Спирс.

Подписчики поздравили певицу с радостным событием в комментариях. Многие пользователи соцсети отметили, что счастливы за знаменитость.

Бритни Спирс находилась под опекой отца с 2008 года. Он жестко контролировал финансовые дела исполнительницы и ее личную жизнь. Например, певица рассказывала, что отец запрещал ей беременеть. Суд в Лос-Анджелесе официально освободил поп-звезду от опеки.