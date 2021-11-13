Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ РФ прибыл на учения в Алжир

Алжир, 13 ноября. Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ РФ прибыл в Алжир для участия в военно-морских маневрах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В составе отряда входят фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксирное судно «СБ-742». Корабли ВМФ РФ и ВМС Алжира примут участие в международных учениях «Совместные военно-морские маневры — 2021», которые будут проходить в акватории Средиземного моря.

От алжирской стороны в учениях будут задействованы фрегат Harrad, учебный корабль Somme, спасательное судно El Moundjid, а также патрульный самолет и поисково-спасательный вертолет.

«Целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе. Основными задачами учения стали развитие российско-алжирского военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября подразделения Воздушно-десантных войск России совершили высадку в Белоруссии в рамках проверки боеготовности. Десантирование российских бойцов осуществлялось на одном из полигонов белорусской армии в Гродненской области, передает «Царьград».