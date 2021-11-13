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Посол Украины Мельник заметил нотки немецкого колониализма в заявлении депутата бундестага
Политика
Посол Украины Мельник заметил нотки немецкого колониализма в заявлении депутата бундестага
germany.mfa.gov.ua  /  Министерство иностранных дел Украины

Берлин, 13 ноября. Инициатива депутата бундестага Нильса Шмида об отправке беженцев с границы Белоруссии и Польши на Украину является проявлением немецкого колониализма, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

В эфире радио Deutschlandfunk дипломат отметил, что украинскую общественность возмутило высокомерие ФРГ по отношению к Киеву, с которым даже не посоветовались в этой ситуации.

«Это признак отсутствия уважения, как говорят некоторые — высокомерия по отношению к Украине», — сказал посол.

Андрей Мельник подчеркнул, что в заявлении депутата бундестага прослеживаются нотки немецкого колониализма, которые знакомы украинцам со времен Второй мировой войны.

Как стало известно ранее, посол Украины также раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока — 2». По его словам, газопровод оказался «ножом в спине» Киева.

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