Защитник «Сочи» Терехов пропустит матч сборной России с Хорватией в Сплите

Сплит, 13 ноября. Футболист «Сочи» Сергей Терехов не сыграет за сборную России в гостевом матче отборочного турнира к ЧМ против Хорватии.

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила на официальном сайте, что защитник Сергей Терехов из-за травмы пропустит заключительный матч группового этапа отборочного турнира к ЧМ-2022, который пройдет в Сплите.

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии», — отметил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

В ближайшее время Терехов вернется в расположение «Сочи». Матч сборных Хорватии и России, который пройдет 14 ноября, будет носить для лидеров группы H определяющий характер. Команде Валерия Карпина, с 22 очками занимающей первое место в турнирной таблице, достаточно не проиграть, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2022.

Матч на стадионе «Полюд» обслужит арбитров Данни Маккели из Нидерландов. До этого он работал на игре сборных России и Финляндии в рамках Евро-2020.