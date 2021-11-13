Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо младшего сына

Москва, 13 ноября. Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал новый снимок со своим младшим сыном Тихоном. Счастливый отец перестал скрывать лицо семимесячного малыша.

Шепелев выложил фото с мальчиком, сидящим в автокресле, на своей странице в Instagram. На снимке ребенок одет в коричневый комбинезон с ворсом, что делает его похожим на медвежонка. Во рту малыш держит соску. Под снимком телеведущий признался, что сильно переживает за безопасность детей в автомобиле.

«Я вам раньше не говорил, но в вопросах безопасности детей в машине я абсолютный фрик-контрол. А вот вы нет? Если детское кресло — то пристегнуто на все замки, которые есть. Если ремень безопасности — то, не дай боже, перекручен — короче, вы поняли, я тревожный», — поделился Шепелев.

Prt Scr instagram.com / @dmitryshepelev

По словам отца двоих детей, удобнее всего путешествовать с малышом на автомобиле, когда ребенок спит. Пока рекорд по длительности сна в машине у семимесячного мальчика составляет два часа.

Подписчики Шепелева оценили фото с лицом его младшего сына и оставили множество восторженных комментариев. Некоторые поклонники увидели в ребенке сходство со старшим братом — сыном ведущего от покойной певицы Жанны Фриске Платоном, передает «Вечерняя Москва».

«Под капюшончиком выглядывает носик старшего брата, похож, однако!!!»; «Прочитала комментарии, что младший похож на старшего. Я об этом тоже подумала!» — отметили комментаторы.

Ранее Дмитрий Шепелев съездил в путешествие, откуда вернулся с коронавирусом. Он предположил, что подхватил COVID-19 от туриста с поддельным сертификатом о вакцинации.