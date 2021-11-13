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Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо младшего сына
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо младшего сына
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 13 ноября. Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал новый снимок со своим младшим сыном Тихоном. Счастливый отец перестал скрывать лицо семимесячного малыша.

Шепелев выложил фото с мальчиком, сидящим в автокресле, на своей странице в Instagram. На снимке ребенок одет в коричневый комбинезон с ворсом, что делает его похожим на медвежонка. Во рту малыш держит соску. Под снимком телеведущий признался, что сильно переживает за безопасность детей в автомобиле.

«Я вам раньше не говорил, но в вопросах безопасности детей в машине я абсолютный фрик-контрол. А вот вы нет? Если детское кресло — то пристегнуто на все замки, которые есть. Если ремень безопасности — то, не дай боже, перекручен — короче, вы поняли, я тревожный», — поделился Шепелев.

Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо младшего сына
Prt Scr instagram.com / @dmitryshepelev

По словам отца двоих детей, удобнее всего путешествовать с малышом на автомобиле, когда ребенок спит. Пока рекорд по длительности сна в машине у семимесячного мальчика составляет два часа.

Подписчики Шепелева оценили фото с лицом его младшего сына и оставили множество восторженных комментариев. Некоторые поклонники увидели в ребенке сходство со старшим братом — сыном ведущего от покойной певицы Жанны Фриске Платоном, передает «Вечерняя Москва».

«Под капюшончиком выглядывает носик старшего брата, похож, однако!!!»;

«Прочитала комментарии, что младший похож на старшего. Я об этом тоже подумала!» — отметили комментаторы.

Ранее Дмитрий Шепелев съездил в путешествие, откуда вернулся с коронавирусом. Он предположил, что подхватил COVID-19 от туриста с поддельным сертификатом о вакцинации.

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