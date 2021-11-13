Политолог Джаралла прокомментировал заявление Вашингтона о «вторжении» России на Украину

У США два основных конкурента — Китай и Россия, именно поэтому Вашингтон пытается дестабилизировать обстановку внутри этих стран, повлиять на давление Евросоюза и провоцирует у границ своих конкурентов военные конфликты. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Джаралла, комментируя статью издания Bloomberg.

Ранее США с помощью публикации предупредили европейских союзников о «возможном вторжении России на Украину». Они объяснили это напряженностью между Москвой и Брюсселем из-за мигрантов и поставок энергоносителей. Авторы материала заявили, что обеспокоенность Вашингтона из-за Москвы основана на «тенденциях, которые напоминают подготовку к «аннексии» Крыма в 2014 году», однако никаких доказательств традиционно не предъявили.

Крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что статья в Bloomberg позволяет понять принцип подхода Штатов ко всему, что сегодня происходит в мире. Он уточнил, что американцы не прилагают усилий, чтобы скрывать свои намерения, они все еще продолжают считать США «супердержавой» и открыто говорят о планах своего воздействия на другие страны.

«Вашингтон понимает, что два крупных военных конфликта ему не потянуть. Соперничество с Китаем сегодня для США — проблема номер один. Это соперничество для них жизненно важно, от этого зависит само существование Соединенных Штатов. Китайцы отметили, что в случае, если в какой-нибудь стране ВВП начинает приближаться хотя бы к половине американского, Вашингтон делает все, чтобы эта страна остановилась в своем экономическом развитии или перестала существовать. Китай приблизился к этим показателям и превратился в главную мишень для США, но идти на прямой военный конфликт с КНР для США — непозволительная роскошь», — пояснил эксперт.

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«Для США большой отдельной проблемой является Россия. Они оказывают давление на нашу страну, чтобы усугубить внутренний экономический кризис и ослабить наше государство. Наиболее важна в этой игре для Вашингтона Украина. Для Москвы то, что происходит в сопредельном государстве, является вопросом национальной безопасности. Для США и Европы — это плацдарм, который в случае необходимости позволит нанести по России смертельный удар. К тому же Украина является для них ресурсом, которым можно пожертвовать», — рассказал аналитик.

По словам собеседника ФАН, наиболее опасной в плане начала конфликта для США является Тайвань и территории, которые прилегают к КНР. В этих регионах Пентагон сосредоточил значительные силы, но ситуативный союз Китая и России делает в настоящее время для американцев их цели недостижимыми.

Политолог обратил внимание, что американцы могут быть достаточно гибкими: они планировали государственный переворот на Украине на 2015 год, но кризис наступил раньше. Вашингтон переориентировался на ходу, подстроился к новым вводным и ускорил операцию.

«В настоящее время директором Центрального разведывательного управления США является профессиональный дипломат Уильям Бернс. Он — высококвалифицированный специалист по России. В своей книге он написал, что лидер России Владимир Путин всегда предупреждает своих партнеров о том, что сделает. США услышали предупреждение и увидели серьезные шаги, поэтому в Россию вначале отправилась помощник государственного секретаря по делам Европы Виктория Нуланд, а затем состоялся визит директора ЦРУ Уильяма Бернса. О переговорах ничего не известно, кроме того что он разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным», — уточнил эксперт.

Джаралла напомнил, что сразу после поездок американских политиков на Украине и вокруг нее активизировалась НАТО. В настоящее время в Черном море находится боевой отряд Шестого флота США во главе с флагманом Mount Whitney, эсминец Poter, который сопровождает его, имеет на борту ударное ракетное оружие.

Global Look Press / Damon Grosvenor

«Армия Украины получает с Запада современное оружие: беспилотники и электронные комплексы. Ведутся переговоры о поставке ракетного оружия из Великобритании — это прямая угроза для России. Болтливые киевские чиновники говорят о «реванше». Украина при этом входит в зиму без топлива, на грани гуманитарной катастрофы. Рейтинг президента [Украины Владимира] Зеленского близок к нулю. Военная авантюра в Донбассе для властей Украины очень заманчива, но они понимают, что могут спровоцировать вмешательство России, которое приведет их к катастрофе», — заметил политолог.

Эксперт добавил, что глава Белого дома Джо Байден заявил европейским союзникам о необходимости поддержки Украины, а министр обороны США сообщил, что НАТО и европейские страны «должны быть готовы ответить России силовым путем». По мнению политолога, Запад рассчитывает ослабить вертикаль власти в РФ и нанести удар по Крыму, а также подавить Донбасс.

«Украинские власти являются антироссийскими. Тех, кто там осмеливается говорить о необходимости наладить диалог с Москвой, подвергают репрессиям. Украина стала угрозой для России, которая должна «сработать» по команде Вашингтона. России могут просто не оставить выхода. США передают сигнал РФ, что, если начнется конфликт, ей придется иметь дело со всей западной коалицией. Готовы ли они получить большую войну с применением ядерного оружия, пока не ясно», — подвел итог аналитик.

Джаралла обратил внимание, что в США заявили: Румыния и Болгария предоставят им площадки под размещение военных баз, в том числе военно-морских группировок на побережье Черного моря. Он уточнил, что сейчас идет информационная разведка, насколько готова к активной защите Россия. Эксперт образно пояснил: американцы «тыкают палочкой в медведя», хотя и так очевидно, что может произойти, если они добьются своего.

Ранее ФАН рассказал, почему Киев и Вашингтон так заботит российский газ. Украина и США провели пресс-конференцию на тему «угрозы Европе со стороны российского газа», в ходе которой Вашингтон снова пытался «позаботиться» о Киеве за счет Москвы.