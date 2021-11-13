Минюст США: экс-помощнику Трампа выдвинули обвинения в неуважении к Конгрессу

Вашингтон, 13 ноября. Политический консультант Стивен Бэннон, который был помощником экс-президента США Дональда Трампа, отказался выступать на заседании по расследованию обстоятельств штурма Капитолия. Из-за этого ему выдвинули обвинения в неуважении к Конгрессу.

Экс-помощнику Трампа выдвинули обвинения по двум пунктам. Первый касается его отсутствия на слушаниях. Второй — документов, которые он не передал для заседания. Бэннону может грозить от 30 дней до года тюремного заключения, а также штраф в размере от 100 до 1000 долларов.

«Большое жюри присяжных сегодня выдвинуло обвинения против Стивена Бэннона в неуважении к Конгрессу по двум пунктам в связи с его отказом выполнить требование повестки, направленной специальным комитетом Палаты представителей, который расследует вторжение в Капитолий США 6 января», — сообщается на сайте Минюста Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп подал в суд на комиссию Конгресса США, которая расследует штурм Капитолия. Истцы считают незаконным запрос на получение из архива материалов, касающихся действий бывшего президента.