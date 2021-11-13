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Рост себестоимости сырья грозит подорожанием молочной продукции в России

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 09:35
Экономика
Рост себестоимости сырья грозит подорожанием молочной продукции в России
pixabay.com

Москва, 13 ноября. Российские производители молока заявили, что себестоимость сырья в течение 2021 года заметно увеличилась. Это стало поводом для очередного обсуждения повышения цен на молочную продукцию, пишет агентство «Прайм».

По оценке отраслевой ассоциации «Союзмолоко», издержки на выпуск «молочки» с 2020 года увеличились на 30%. С этим показателем согласны и опрошенные изданием эксперты.

«Заявление производителей о росте себестоимости сырого молока в целом соответствует действительности», — подтверждает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Однако необходимо не забывать, что производители уже заложили в цены дополнительные затраты, связанные с увеличением себестоимости. Например, среднегодовой рост цен на сливочное масло в прошлом году по сравнению с 2019 годом составил 4,1%, молоко питьевое подорожало на 2,8%. Ускоренными темпами повышалась стоимость сыров: в 2020 году относительно 2019-го она в среднем выросла на 7%.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы стоимость товаров увеличится на 11–13%. Сильнее всего подорожают твердые сычужные сыры, а меньше всего — кефир и молоко, уточняет «ФедералПресс».

О том, что производители молочной продукции в России могут столкнуться со значительным падением доходности, в «Союзмолоке» заявляли еще в августе. Тогда гендиректор ассоциации Артем Белов указал на рост себестоимости производственных процессов на 18%.

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