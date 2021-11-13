Пожарные спасли людей при ликвидации возгорания в Приморском крае

Владивосток, 13 ноября. Огнеборцы спасли людей из горящего здания в приморском селе. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Происшествие случилось в одном из частных домов на улице Пинегина. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы города Уссурийска в 12:55 (по местному времени). Огнеборцам понадобилось шесть минут, чтобы добраться до места ЧП. Специалисты выяснили, что горят вещи и мебель в доме. Пламя охватило площадь 20 квадратных метров.

В 13:06 пожар был локализован, а в 14:06 его полностью потушили силами 12 человек с применением трех единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара и обстоятельства устанавливаются.

В Екатеринбурге сотрудники МЧС спасли человека из задымленной квартиры, сообщал ФАН. Огонь в помещении на первом этаже ликвидировали за шесть минут.