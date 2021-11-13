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Российские беспилотники «Орион» оснастят системой радиоэлектронной борьбы
Армия
Российские беспилотники «Орион» оснастят системой радиоэлектронной борьбы
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 13 ноября. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Орион» оснастят системой радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволят защитить беспилотник от направленных в него ракет. Кроме того, они будут использоваться для подавления различных систем противника, передает ТАСС.

«Мы над этим работаем», — сказал Богатиков.

«Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его крейсерская скорость составляет 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.

Ранее стало известно, что российские специалисты испытали новейшую систему прицеливания для беспилотников «Орион». Прицельно-навигационный комплекс обеспечивает точное попадание в цель неуправляемых авиабомб, передает «Царьград».

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беспилотник кронштадт орион
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