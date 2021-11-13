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Войска РХБЗ получат свыше 200 единиц спецтехники в нынешнем году
Армия
Войска РХБЗ получат свыше 200 единиц спецтехники в нынешнем году
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 ноября. Оснащение войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) производится по намеченному графику. До конца 2021 года в части РХБЗ поступит более 200 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ВС РФ 13 ноября отмечается день образования войск РХБЗ, они ведут свою историю с 1918 года, сообщили представители российского военного ведомства.

«До конца года в соединения и воинские части поступит более 200 единиц специальной техники, среди которых машины РХБ разведки РХМ-601, техника для специальной обработки — КДА, лаборатории — КЛП-1О, оснащенные оборудованием для проведения ПЦР-анализов, машины дымовые ТДА-3», — сообщается в опубликованном релизе.

Таким образом доля современных образцов техники в войсках РХБЗ будет доведена до 75,6%, отметили представители Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что расчеты войск радиационной, химической, биологической защиты Южного военного округа выполнили дезинфекцию 15 военных комиссариатов, обработав помещения и территорию общей площадью около пяти гектаров с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ.

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