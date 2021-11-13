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Фото рабочей поездки главы СК РФ Бастрыкина в Ленинградскую область появились в Сети

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 09:14
Общество
Фото рабочей поездки главы СК РФ Бастрыкина в Ленинградскую область появились в Сети
Следственный комитет РФ

Санкт-Петербург, 13 ноября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил деревню Коккорево в Ленинградской области. В распоряжении ФАН оказались фотографии его рабочей поездки.

В первую очередь глава СК отправился к памятнику «Разорванное кольцо» и возложил к нему цветы. Исторический объект является частью единого мемориального комплекса «Зеленый пояс славы Ленинграда», расположенного на берегу Ладожского озера. Он напоминает жителям региона о подвиге, который совершили защитники блокадного Ленинграда.

Фото рабочей поездки главы СК РФ Бастрыкина в Ленинградскую область появились в Сети
Следственный комитет РФ /

Кроме того, Бастрыкин оценил состояние народного музея «Дорога жизни». Он побывал и внутри, и снаружи здания. По его словам, объект нуждается в серьезной реконструкции. Глава ведомства поручил сотрудникам СК разобраться, почему сохранность здания музея долго не поддерживалась и кто в этом виноват. По данному факту будут дополнительно проведены проверки.

Фото рабочей поездки главы СК РФ Бастрыкина в Ленинградскую область появились в Сети
Следственный комитет РФ /

Также Бастрыкин пообщался с местными жителями. Они поделились с главой СК своими проблемами и рассказали об общем «климате» в населенном пункте. В некоторых вопросах СК РФ разберется лично, другие же останутся на контроле местных властей. Однако следующая встреча с жителями деревни обязательно пройдет в ближайшее время.

Фото рабочей поездки главы СК РФ Бастрыкина в Ленинградскую область появились в Сети
Следственный комитет РФ /

Завершающим пунктом программы стало посещение филиала Центрального военно-морского музея имени Петра Великого «Дорога жизни» в Осиновце. Недавно этот объект был отреставрирован. Сотрудники музея с гордостью демонстрируют гостям обновленную экспозицию, которая создана по последнему слову техники.

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Все новости / Общество / Фото рабочей поездки главы СК РФ Бастрыкина в Ленинградскую область появились в Сети
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