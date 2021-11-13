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Замминистра энергетики Украины Немчинов попытался отыскать замену российскому газу
Политика
Замминистра энергетики Украины Немчинов попытался отыскать замену российскому газу
2qm.ru  /  Борис Гришин

Киев, 13 ноября. Украина при возникновении нехватки газа во время отопительного сезона сможет купить голубое топливо у Словакии. Об этом заявил замминистра энергетики страны Максим Немчинов.

Чиновник акцентировал внимание на возможности импорта газа из Братиславы в Киев вместо Москвы. Однако замглавы ведомства решил приободрить население и заметил, что голубого топлива в хранилищах должно хватить на всю зиму.

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — сообщил Немчинов.

При этом украинские пользователи Сети придерживаются другого мнения. Они уверены, что Киев должен договориться с Москвой, чтобы гарантированно получить газ и по хорошей скидке. Кроме того, по их словам, не нужно было злить Россию попытками своровать топливо и угрозами «разбомбить газопровод».

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украина газ словакия
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