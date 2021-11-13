Российская система С-550 может стать первым в мире комплексом противокосмической обороны

Москва, 13 ноября. Мобильная объектовая система противоракетной обороны С-550 может стать первым в мире комплексом противокосмической обороны. Об этом сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

Новую ПРО разрабатывают на основе С-500 «Прометей». Она также будет способна эффективно ликвидировать межконтинентальные баллистические снаряды, пишет РИА Новости со ссылкой на источники. Подчеркивается, что отечественная разработка будет превосходить американские системы ПРО THAAD и Aegis.

«Ее возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500», — заявил источник.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин акцентировал внимание на важности поставок в войска систем С-500 и С-550. Такую важность он объяснил изменяющейся геополитической обстановкой.