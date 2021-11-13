Лавров ответил шуткой на вопрос журналистов о ситуации вокруг выборов во Франции

Париж, 13 ноября. Журналисты задали провокационный вопрос главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову. На него российский министр предпочел ответить шуткой.

Корреспонденты решили узнать, будет ли Россия пытаться «повлиять» на результаты грядущих президентских выборов во Франции и референдума об отсоединение Новой Каледонии. Лавров отметил, что какой бы ответ он ни дал, это вновь расценят как вмешательство.

«Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательство во внутренние дела Франции, Испании, других стран», — пошутил министр во время пресс-конференции в Париже.

Выборы французского президента в стране пройдут 10 апреля следующего года. Референдум по вопросу отсоединение Новой Каледонии запланирован на 12 декабря.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Франция создает препятствия в работе дипломатов непризнанием российской вакцины «Спутник V». По его словам, российская дипмиссия не может осуществлять полноценно свою работу.