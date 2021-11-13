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Marvel показала дебютный тизер «Лунного рыцаря» с лауреатом «Золотого глобуса» Айзеком

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 08:58
Общество
Marvel показала дебютный тизер «Лунного рыцаря» с лауреатом «Золотого глобуса» Айзеком
www.yoututube.com

Лос-Анджелес, 13 ноября. Киностудия Marvel представила первый тизер-трейлер будущего сериала «Лунный рыцарь». Главную роль в ленте сыграет обладатель «Золотого глобуса» Оскар Айзек, известный по съемкам в «Дюне» и «Звездных войнах».

Ролик был презентован во время онлайн-мероприятия Disney Plus Day. Релиз проекта из шести эпизодов состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатре Disney+. В главного злодея будущего кинокомикса перевоплотится Итан Хоук («Тренировочный день», «Гаттака»). Кресла продюсеров заняли Кевин Файги и Джереми Слэйтер. В актерском составе также числится Гаспар Ульель («Долгая помолвка»).

На данный момент нет более подробной информации о сюжете «Лунного рыцаря». Сам персонаж впервые появился в выпуске Werewolf by Night #32 в августе 1975 года. Настоящее имя главного героя — Марк Спектор. До превращения в супергероя он профессионально занимался боксом, служил в морской пехоте и работал на ЦРУ.

Тем временем исполнитель роли Супермена во вселенной DC Генри Кавилл заявил о желании покинуть киностудию ради роли в фильме Marvel. Звезда «Ведьмака» хотел бы перевоплотиться в Капитана Британию.

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