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Сбербанк продаст «Газпромбанку» 36% акций в совладельце VK
Экономика
Сбербанк продаст «Газпромбанку» 36% акций в совладельце VK
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 ноября. Руководство Сбербанка подписало с «Газпромбанком» соглашение о продаже акций в компании «МФ Технологии». Стоимость сделки составила 12,8 млрд рублей.

Как отмечено в сообщении банка, подписана обязывающая документация о продаже «Газпромбанку» 36% акций в компании АО «МФ Технологии», которая контролирует 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK).

Закрытие сделки состоится в четвертом квартале 2021 года после получения необходимых согласований. «Газпромбанк», в свою очередь, сообщил, что покупка АО «МФ Технологии» даст компании возможность комбинировать цифровые, традиционные сервисы и продукты. Также речь идет о потенциале сотрудничества компаний в направлении медиа, коммуникаций и маркетинга с холдингом «Газпром-медиа».

Ранее стало известно о росте базовых ставок Сбербанка по ипотечным кредитам до 0,4%. Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке составит до 8,4 процента годовых.

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