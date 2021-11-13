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Чемпион мира по гиревому спорту Самочернов планирует пойти служить в ВДВ

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 08:54
Спорт
Чемпион мира по гиревому спорту Самочернов планирует пойти служить в ВДВ
structure.mil.ru

Москва, 13 ноября. Армия России является отличной возможностью, чтобы реализовать себя. Об этом заявил действующий чемпион мира по гиревому спорту россиянин Иван Самочернов, готовящийся стать десантником.

Молодой человек с детства серьезно занимается гиревым спортом. В 14 лет он выиграл первые соревнования и со временем понял, что в жизни все возможно. Самочернов хотел поступить на службу еще с первого курса университета. Сейчас спортсмен уже точно определился с родом войск, передает «Звезда».

«Иду в ВДВ, потому что, во-первых, прыжки меня всегда привлекали очень хотел прыгать с парашютом. И у меня много друзей именно в этой части находятся, да и вообще, себя хочется проявить в таких тяжелых условиях. И я думаю, что задача каждого мужчины все-таки попробовать себя в военной жизни», — рассказал молодой человек.

Самочернов уверен, что каждый мужчина должен попробовать себя в военной жизни. В армии дают возможность заниматься спортом, участвовать в российских и международных соревнованиях.

Минобороны недавно показало высадку российских десантников на полигоне в Белоруссии. Целью учений была отработка приземления на незнакомой местности.

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