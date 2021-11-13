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Читатели Haber7 посоветовали США убираться из Черного моря
Армия
Читатели Haber7 посоветовали США убираться из Черного моря
Global Look Press  /  Damon Grosvenor

Анкара, 13 ноября. Американским военным кораблям не место в Черном море. Такое мнение высказали читатели турецкого издания Haber7.

Портал обнародовал материал о предстоящих учениях Североатлантического альянса совместно с флагманским командным кораблем Mount Whitney в Черном море. Россия назвала готовящуюся провокацию «игрой с огнем».

«Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», — прокомментировал статью пользователь Сети.

«Цель сатаны — окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции. — Прим. ФАН)», — отметил юзер.

«Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», —заметил комментатор.

Представитель выступающей за мир организации Vrede Людо де Брабандер ранее обвинил НАТО в обострении напряженность в отношениях с Россией из-за присутствия в Черном море. Специалист полагает, что действия Альянса являются преднамеренными и провокационными шагами.

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