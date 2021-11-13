Роспотребнадзор привлечет для работы по отслеживанию эпидемий искусственный интеллект

Москва, 13 ноября. Роспотребнадзор может внести поправки, которые предусматривают отслеживание ситуации с заболеваемостью в России с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Обновления появятся в законопроекте о федеральной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера.

Некоторые поправки «служат развитию подходов к отслеживанию санитарной обстановки» в стране. Кроме того, они будут способствовать постепенному внедрению информационных систем анализа ситуации на основе искусственного интеллекта, передает «Парламентская газета».

«Чтобы не допустить в стране новых эпидемий, важно не пропустить новые и опасные вирусы через границу», — пишет издание.

Ранее Роспотребнадзор предложил ужесточить контроль за дезинфекцией и сделать эту деятельность лицензируемой. Предложение ведомства поддержали в Минздраве и Минфине.