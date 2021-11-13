РЭО наградит бренды за вклад в формирование новой модели осознанного потребления

Москва, 13 ноября. «Российский экологический оператор» (РЭО) открыл сбор заявок на «Зеленую премию». В ее рамках наградят всех, кто внес вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

Участие примут как бренды и компании, так и различные медийные личности и экоактивисты. Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Главная цель «Зеленой премии» — привлечь внимание и стимулировать остальных стать более экологически активными, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли», — добавил он.

Всего будет представлено семь номинаций, передает телеканал «360». Среди них «Бренды», «Культура/Искусство», «Общественные организации и волонтеры», «Образовательные учреждения», «Медиапроекты». Кроме того, наградят лучшие регионы и их операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. К участию допускаются совершеннолетние граждане РФ, юрлица, организации, субъекты страны, представители власти.

РЭО выступил еще с одной инициативой. Оператор решил упросить получение финансирования на мусорные инвестпроекты до 1 миллиарда рублей.