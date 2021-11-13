Французский Renault Arkana стал самым желанным автомобилем для покупки в кредит у россиян

Москва, 13 ноября. Подавляющее большинство граждан России готовы оформить кредитный займ на французский автомобиль Renault Arkana. Об этом сообщил онлайн-агрегатор Autospot.ru.

Порядка 34,4 процента опрошенных хотят взять в кредит Arkana. В список желанных «кредитных» машин также попали модели марки Hyundai, Kia, Renault и Skoda.

«Чтобы ответить на этот вопрос, было изучено более 10 млн совершенных пользователями с начала 2021 года просмотров страниц нашей "онлайн-витрины"... на некоторые модели доля кредитных запросов доходила до почти половины от общего числа запросов на эти авто», — сообщили в Autospot.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил о необходимости проверить дилеров на предмет навязывания покупателям дополнительного оборудования при реализации машин. По мнению специалиста, такое решение положительно отразилось бы на общем рынке.